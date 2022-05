Balduzzi e Falchetto espongono insieme

TORTONA - Sabato 7 maggio alle ore 17, presso il “ridotto” del Teatro Civico in via Ammiraglio Mirabello 3, si inaugura la mostra bipersonale degli artisti Angelo Balduzzi e Fabrizio Falchetto.

L’esposizione, che fa parte degli eventi patrocinati dal Comune per i festeggiamenti di Santa Croce 2022, è curata da Giovanna Franzin e si intitola “A metà strada tra sogno e realtà”, in quanto i due artisti si muovono fra atmosfere realistiche e oniriche, mettendo in scena le figure ricorrenti della loro poetica, un sognante bimbo sempre con il naso all’insù per Balduzzi e un poetico omino di carta per Falchetto. Il sodalizio tra i due artisti è animato dal tentativo di collaborare ad un evento culturale che vada oltre la semplice esposizione di opere d’arte. Infatti, sono previsti anche tre momenti che coinvolgono diverse arti: in occasione dell’inaugurazione del 7 maggio, subito dopo la presentazione degli artisti visivi da parte della curatrice, e nel weekend di chiusura del 21, alle 17.30, si esibiranno al pianoforte due musicisti - rispettivamente Gian Maria Franzin sabato 7, e Luca Balduzzi sabato 21 - che proporranno brani di loro composizione strettamente legati alle atmosfere delle opere esposte. Inoltre, domenica 15 maggio, sempre alle 17.30, gli omini protagonisti delle opere di Balduzzi e Falchetto si materializzeranno in un momento teatrale eseguito dagli attori Giacomo Pratelli e Davide Laiacona, su testo del tortonese Davide Novello, che porta il titolo della mostra. Il pubblico è invitato ad un’esperienza multidisciplinare unica nel suo genere che permetterà di fruire delle opere visive e scultoree esposte ampliandone le potenzialità espressive attraverso le suggestioni dei momenti musicali e teatrali.

Balduzzi è un affermato artista, scultore e pittore di Clusone, che per amicizia con Fabrizio Falchetto, noto artista tortonese, ha accettato la proposta, ideata da Giovanna Franzin, di portare i suoi lavori all’attenzione del pubblico di Tortona, e di farsi coinvolgere in una iniziativa culturale che nel valorizzare le opere esposte le mettesse in dialogo con altri ambiti artistici. La collaborazione tra i due amici artisti li ha portati anche a realizzare due opere a quattro mani che saranno un altro importante elemento di interesse di questo singolare evento. L’esposizione sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00 dal 7 al 22 maggio.