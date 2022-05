Il comitato SiAmo Oltreponte celebra Franco Zambrino

CASALE - Il comitato di quartiere SiAmo Oltreponte ricorda Franco Zambrino, scomparso sabato.

Di seguito l'intervento completo.

***

L’Impegno sociale di Franco ha origini lontane, da sempre molto attivo nel Consiglio Parrocchiale lo ricordiamo anche per l’impegno civile da semplice cittadino partecipare alle riunioni dei Consigli di Quartiere, poi in qualità di Consigliere e di Presidente del Quartiere Oltreponte, ad inizio 2011 è stato uno dei fondatori e tra i primi partecipanti alla nascita del nostro Comitato SìAmo Oltreponte, Comitato nato perchè non esistevano più i Consigli di Quartiere e di fatto non esisteva neanche una pur minima forma di rappresentanza autonoma e organizzata di cittadini che potesse dialogare con le Istituzioni e l’Amministrazione Comunale.

Come Franco anche noi amiamo il nostro Quartiere, ci siamo nati, vi abitiamo o vi abbiamo le attività commerciali. Dare vita a un gruppo associativo attivo è un diritto spontaneo e fondamentale garantito dalla Costituzione, abbiamo dato un Nome e un Logo ben preciso al nostro Comitato e in questi 11 anni abbiamo dato vita a molte iniziative a favore del nostro Quartiere. Franco è sempre stato attivo e propositivo, a volte anche giustamente critico, difendendo gli interessi di Oltreponte, verso le Amministrazioni Comunali (di qualsiasi colore politico ) succedutesi in questi anni. Dall’anno scorso Franco era diventato un componente del neonato Consiglio di Partecipazione di Oltreponte .

Un caro ricordo e una preghiera vanno a lui e agli amici del nostro Comitato scomparsi in questi anni. Esprimiamo Sentite Condoglianze alla moglie Giancarla, alle figlie Ilaria , Margherita e ai loro cari, porteremo il ricordo di Franco sempre con noi.