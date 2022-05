A teatro la vita del maratoneta scalzo che riscattò un continente

GAVI — Roma, 10 settembre 1960. Un uomo corre – a piedi nudi – tra le strade della capitale italiana. Corre per 42 chilometri e 195 metri. Agli spettatori presenti lungo il percorso è subito chiaro di assistere a un'impresa che entrerà nella storia delle Olimpiadi. Ma quell’uomo scalzo non sta correndo solo una maratona: Abebe Bikila, atleta etiope, sta vincendo la prima medaglia d’oro olimpica della storia dello sport africano.

La vicenda umana di colui che corse per il riscatto di un intero continente sarà raccontata in “Bikila”, lo spettacolo scritto e diretto da Luca Zilovich da un’idea di Davide Ravan, in scena sabato 7 maggio alle 21.00 al teatro Civico di Gavi.

Nel suo monologo, il protagonista Davide Fabbrocino racconterà da osservatore esterno la vita di Abebe Bikila, guidando lo spettatore attraverso le affollate vie romane del boom economico e le strade di una Addis Abeba che tentava di risollevarsi dopo gli anni dell’occupazione italiana (1935-1941).

Chi è Davide Fabbrocino

Davide Fabbrocino è un attore, animatore e intrattenitore che ha studiato teatro con la scuola d’arte drammatica “I Pochi” di Alessandria nel 2007. Ha collaborato con Alessandro Damerini del “Teatro della Tosse” di Genova, Matteo Monforte, Francesco Suardi, Filippo Dionisi, Alberto Salvi e si è avvicinato al cabaret con il laboratorio artistico di “Zelig” nel 2014 sotto la guida di Carlo Turati. Arriva in finale al “Festival del Cabaret Emergente” di Modena nel 2016, in semifinale alla trasmissione “Eccezionale Veramente” in onda su La7, e nel 2019 vince il premio Buarnè “La Vita dell’Attore” conferito l’anno precedente a Bebo Storti.