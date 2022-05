Al Fai i fondi raccolti con il libro di Francaurelia Cabella

NOVI LIGURE — Una piccola goccia, certo, ma il mare è composto di piccole gocce: sono stati consegnati ai rappresentanti della Delegazione Fai di Novi Ligure – Ada Geraldini Caraccia e Isidoro Parodi – i fondi raccolti con la vendita del volume “A pòrla a túre” di Francaurelia Cabella (Edizioni Joker).

La breve cerimonia si è tenuta presso la sala conferenze Azimut, in via Roma a Novi Ligure, presente l’autrice che aveva voluto fortemente questo binomio: poesie dialettali novesi che potessero aiutare i progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio locale. Quale migliore destinazione, quindi, se non il Fondo Ambiente Italiano? Ovviamente il libro è ancora disponibile nelle librerie novesi, per cui chi volesse partecipare alla campagna può ancora aderire.

L’incontro è avvenuto nella Sala presso cui si era tenuta la presentazione pubblica del volume, grazie alla sensibilità di Maurizio Milanese della Azimut.