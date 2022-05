Allagamento in via Roma: l'acqua defluisce, tre negozi danneggiati

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - I danni interessano tre esercizi: la gioielleria Bazzani, la farmacia Vicario e il negozio di abbigliamento Pagliazzotti, la cui cantina è sul lato di via Roma. I tecnici di Am+ stanno riparando la perdita alla conduttura.

AGGIORNAMENTO ORE 13.25 - Am+ aggiorna sull'allagamento di via Roma (angolo via Cavour). La rottura ha interessato la condotta in ghisa principale provocando un allagamento importante del piano stradale e delle cantine limitrofe.

«In prossimità dell’incrocio erano presenti cinque caditoie funzionanti che per l’elevata quantità di acqua non riuscivano a far fronte allo smaltimento. Un’ulteriore caditoia al margine della perdita in prossimità di via Vigliani era invece ostruita e sono in corso accertamenti per la sua manutenzione» commenta la direttrice Gabriella Cressano.

L’intervento del personale Am+ con il sezionamento della rete ha consentito di chiudere l’acqua e togliere pressione. Non sono ancora noti i tempi per la riparazione, attualmente è stata interrotta la fornitura a tutta via Vigliani, al tratto di via Roma compreso tra via Vigliani e via Cavour, a via Cavour tra via Roma e via Mameli.

ORE 12.50 - Risolto, almeno nelle sue più evidenti conseguenze a livello strada, l'improvviso allagamento di via Roma a Casale.

La causa sembra essere stata la rottura improvvisa di una tubazione dalla quale l'acqua, continuando a defluire, ha invaso il sottosuolo prima di trovare una via d'uscita deformandolo e creando delle fratture tra i sampietrini.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con le idrovore, i tecnici comunali, la polizia, la polizia locale e gli incaricati di Am+ che hanno interrotto l'erogazione di acqua corrente al quartiere per fermare il fenomeno che, dopo oltre mezzora, si è arrestato.

Ora sul posto sono presenti anche i volontari della protezione civile per intervenire negli ambienti allagati. Al momento l'unico che risulta essere colpito è quello della gioielleria Bazzani.