Quarta di Copertina ritorna a fine maggio con Bruno Geddo

CASALE - Sarà Bruno Geddo il prossimo autore ospitato a ‘Quarta di copertina’, la rassegna letteraria casalese per far conoscere scrittori e libri non solo locali. Appuntamento venerdì 20 maggio alle 18 in Biblioteca Civica. Geddo dialogherà con Paola Casulli e l’assessore alla cultura Gigliola Fracchia sul suo volume ‘La strada in salita. Trent’anni sul fronte umanitario con le Nazioni Unite’.

Nel libro l’autore, novarese che è stato operatore umanitario con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e ha vissuto in una decina di Paesi tra Africa e Medio Oriente, racconta la propria esperienza sul fronte umanitario. Il prossimo appuntamento con la rassegna sarà venerdì 27 maggio alle 17. Atteso Sergio Favretto con ‘Quando l’arte incontra il diritto’.