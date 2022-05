Zerbinati a Cibus per presentare i nuovi prodotti

PARMA - Zerbinati, azienda monferrina leader in Italia nella produzione di verdure fresche e di piatti pronti al consumo, in occasione di Cibus 2022 (Parma, 3-6 maggio) lancia una serie di nuovi prodotti di diverse categorie merceologiche: Crea & Gusta, una innovativa linea di insalate monoporzione che si distingue per l’introduzione di ingredienti particolari tipici del food delivery, e diverse nuove referenze della linea di zuppe Le Monoporzioni.

La Fiera sarà l’occasione per Zerbinati per presentare, oltre alle novità di prodotto, la nuova collaborazione con Roncadin – azienda di Meduno (Pn) specializzata nelle pizze surgelate – per la quale commercializzerà e distribuirà la nuovissima gamma di prodotti freschi: La Pinsa, una base versatile e leggera, a lunga lievitazione e “pinsata a mano”, e Il Trancio, una pizza “alta” disponibile sia nella variante margherita classica che margherita con mozzarella senza lattosio.

Zerbinati coinvolgerà tutti i visitatori della fiera presso lo stand G 0443–padiglione 03, uno spazio in cui scoprire il brand e che sarà animato da showcooking e aperitivi per far vivere a tutti i visitatori una food experience ancora più coinvolgente ed esaltare al meglio i sapori delle novità e dei prodotti di punta, accomunati dal costante impegno nel valorizzare la tradizione agroalimentare italiana, l’attenzione a qualità e materie prime, oltre al forte orientamento alla sostenibilità.