Domenica 15 torna 'Super i Colli', a spasso tra le colline del vino

ACQUI TERME - Dopo il primo appuntamento dello scorso 18 aprile, giorno di Pasquetta, domenica 15 è in calendario la seconda "tappa" di 'Super i Colli', l'evento che promuove i nuovi itinerari che collegano Acqui Terme e Strevi, passando per strada Maggiora e strada Monterosso, con camminate enogastronomiche, artistiche e sportive.

Il progetto - organizzato dal Comune di Acqui Terme e dal Comune di Strevi con la collaborazione del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, del Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui docg, della Confcommercio e della Confesercenti - intende arricchire la mappa dei percorsi naturalistici per i turisti e i cittadini che amano passeggiare e pedalare sulle colline acquesi. L'obiettivo che muove la macchina organizzata è quello di valorizzare i siti paesaggistici, le aziende e i prodotti del territorio e promuovere le zone di produzione del Moscato d’Asti docg del Brachetto d’Acqui docg.

Ad attendere i partecipanti per il secondo appuntamento di Super i Colli una lunga lista di postazioni allestite consultabile sul sito supericolli.comune.acquiterme.al.it. È possibile partecipare a ogni evento senza iscrizione, procedendo in autonomia o insieme ad associazioni sportive, sociali ecc. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Turismo scrivendo a turismo@acquiterme.al.it.