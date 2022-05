«Il Primo Maggio a Casale? Un successo, ritorno alla condivisione vera»

CASALE - Di seguito, in forma integrale, il commento del Comitato Filo Rosso, co-organizzatore del Primo Maggio Provinciale a Casale domenica scorsa.

Il Primo Maggio di Casale Monferrato è stato un successo. Come Comitato Filo Rosso, il gruppo di ragazzi e ragazze che qualche mese fa ha proposto a CGIL CISL e UIL questa festa, possiamo affermare di aver raggiunto il nostro obiettivo: ossia la partecipazione, il coinvolgimento di tutte e tutti sotto il segno della Festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Quando, infatti, è nata quest'idea, è stato subito chiaro che alla base della musica, il divertimento, lo sport, c'era la necessità di un ritorno alla condivisione vera e concreta, soprattutto per noi giovani che veniamo sempre definiti e definite dall'esterno. Ebbene, questa volta abbiamo voluto dire noi cosa siamo, sentiamo e vogliamo; abbiamo voluto farlo insieme, con una festa perché le feste hanno il potere di unire e solo da qui possiamo ripartire per parlarci, confrontarci, decidere del nostro futuro. Così è nata tutta la giornata del Primo Maggio di Casale, grazie alla stretta collaborazione con CGIL - e in particolare Franco Armosino, Mirko Oliaro e Daniela Causa - CISL e UIL che ringraziamo e che, protagonisti della giornata, hanno osato darci la fiducia e i mezzi perché questo sogno si realizzasse: così si è potuto dare finalmente spazio a ben sedici gruppi e artisti e artiste emergenti; si è potuto invitare decine di associazioni, artigiani e artigiane a rappresentare il valore del nostro territorio; si è potuta regalare alla bellissima cornice della Cittadella l'esposizione artistica di Giovanni Tamburelli; senza dimenticare lo spazio per le più piccole e i più piccoli, lo street food, gli spettacoli di Mohamed Bah e del Magda Clan, gli interventi del Collettivo Teatrale durante il corteo.

Ringraziamo poi Johnny Zaffiro per l'impegno appassionato messo in tutta l'organizzazione e in particolare nella costruzione di Olympic Work, il nostro grande evento sportivo. Crediamo che questo Primo Maggio, con la partecipazione di migliaia di persone, sia stato un ottimo punto di partenza per la costruzione dell'alternativa, politicamente indipendente, giovane ed entusiasta a una politica troppo poco concentrata sulla comunità e in particolare sui e sulle giovani. Non a caso abbiamo scelto il Parco della Cittadella, dove settant'anni fa, alla nostra stessa età, la Banda Tom, negli ultimi tempi non adeguatamente ricordata, diede la vita per difendere la libertà e la democrazia di cui oggi godiamo: il filo rosso che ci contraddistingue parte da lì, dalla loro lotta partigiana. Perciò non finisce qui, la matassa è appena dipanata.