Raccolta rifiuti, a Serravalle uno sportello per spiegare le fatture

SERRAVALLE SCRIVIA — A Serravalle Scrivia sarà aperto uno sportello temporaneo di Gestione Ambiente, per fornire informazioni e chiarimenti sulle fatture che sono state recapitate in questi giorni, relative alla raccolta rifiuti. Lo sportello sarà aperto venerdì 6 maggio dalle 8.30 alle 12.30 presso il municipio di di via Berthoud.

Rimane ovviamente la possibilità di rivolgersi allo sportello di Novi Ligure, aperto presso il municipio di via Giacometti (piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00. È possibile anche rivolgersi al numero verde 800 085312 o all’indirizzo mail tariffa@gestioneambiente.net.