Stranovi, torna la più classica delle manifestazioni podistiche

NOVI LIGURE — Il 27 maggio torna la StraNovi, la più classica delle manifestazioni podistiche novesi, giunta ormai alla 39esima edizione. Dopo il lungo periodo vissuto convivendo con l’emergenza sanitaria che ne ha impedito lo svolgimento, Cammina Novi e Atletica Novese propongono una serata di sport vissuta nel cuore della città.

La manifestazione è di carattere non competitivo e sarà l’occasione per vivere appieno il gusto del correre o camminare insieme su di un percorso di 4 chilometri con partenza e arrivo fissati, come da tradizione, in piazza XX Settembre. Si percorreranno le vie del centro storico all’interno della cinta delle antiche mura con la partenza fissata alle 20.15 del 27 maggio.

Ilaria Bergaglio vola: vittoria e primato alla maratona di Santhià La portacolori dell'Atletica Novese vince e fa il nuovo record personale. Fabrizio Lavezzato nella top ten

All’evento è stata dedicata una t-shirt: acquistarla varrà come iscrizione e il ricavato andrà alla onlus Iris che si occupa dell’assistenza ai malati oncologici e al comitato novese della Croce Rossa che in questo ultimo biennio ha vissuto, come non mai, in prima linea la terribile vicenda della pandemia.

Al termine della manifestazione verranno assegnati i premi ai gruppi più numerosi: al gruppo scolastico andrà il trofeo intitolato alla memoria di Andrea Chaves, che di Atletica Novese fu validissimo esponente, al gruppo non scolastico andrà il trofeo offerto da Fidas-Andvs (associazione novese donatori sangue) e un premio verrà riconosciuto a scalare agli altri gruppi.

«Si ringraziano fin da ora il team di mountain bike I Cinghiali e il gruppo novese dell’Associazione Nazionale Alpini che, con il loro aiuto, permettono di avviare la macchina organizzativa», dicono dall’Atletica Novese.