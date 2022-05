Vinilions: in castello tre serate con cibo, vino e buona musica

POZZOLO FORMIGARO — Si chiama Vinilions la prossima iniziativa che il Lions Club di Pozzolo Formigaro – insieme all’associazione La Frascheta e alla proloco – ha organizzato per raccogliere fondi in aiuto dei profughi ucraini. Un titolo che è un gioco di parole e che vuol essere una sintesi di quello che succederà per tre giovedì consecutivi nelle cantine del castello medioevale del paese: un connubio tra cibo, vino e musica (ascoltata rigorosamente su dischi in vinile).

L’iniziativa, che vede il patrocinio del Comune e la collaborazione del Consorzio di tutela del Gavi e dell’enoteca regionale di Ovada e del Monferrato, prevede tre serate in cui verranno trattati altrettanti generi musicali.

In quella di esordio, che avrà luogo giovedì 12 maggio, spazio al jazz, grazie a Franco Bonini. Pozzolese, Bonini – oltre a essere un collezionista di vinili – ha all’attivo anche alcune pubblicazioni proprio su questo genere musicale in cui meticolosamente ha raccolto gran parte dei titoli delle incisioni, fra cui un libro dedicato a Thelonius Monk.

Nella seconda serata che si svolgerà il giovedì successivo, il 19, la storia del rock sarà trattata da un personaggio che è stato negli anni Ottanta tra i fondatori di una tra le radio più ascoltate nella nostra provincia e nata proprio con l’intento di proporre al pubblico questo genere musicale, il rock: stiamo parlando di Radio West e di Bruno “Svisa” Annaratone che come molti “ragazzi delle radio libere” ha continuato a coltivare la passione per la buona musica.

L’ultima serata, giovedì 26 maggio, è dedicata alla disco music e sarà curata da Enzo De Cicco. Medico radiologo, appassionato di storia locale, musicista, con un passato radiofonico e da dj, prima di dedicarsi alla professione medica è stata una tra le voci più apprezzate nel mondo radiofonico della nostra zona (Radio Piemonte Sud, Rtl, Radio City), fino a sconfinare nelle case di produzione milanesi come doppiatore, oltre a condurre serate in molte discoteche di Piemonte, Liguria e Lombardia: tra queste l’indimenticabile Neu! con sede proprio a Pozzolo. Attualmente conduce un programma di medicina “Note di salute”, su Radio Pnr di Tortona che è reperibile anche in rete come podcast.

Le serate che inizieranno alle 20, prevedono un apericena e poi tanta musica raccontata e da ascoltare: dato il numero limitato di posti è consigliata la prenotazione al numero di telefono 351 7054050.



Bruno Annaratore [foto Radio West]