Balzola: il Consiglio dei ragazzi si presenta al parlamentino 'adulto'

BALZOLA - Lo scorso martedì 26 aprile si è riunito il consiglio comunale di Balzola. All’apertura della seduta, è stato presentato ai consiglieri e al pubblico presente in aula il neo eletto parlamentino composto dai ragazzi del paese, guidato dal neo sindaco Matteo Colucci.

I giovani consiglieri (Boussettaoui Ikram, Colucci Matteo, Fabrizio Diego, Lugnani Leonardo, Maggio Cavallaro Giulia, Souidi Omnia, Zanirato Anna Andrea) seduti fianco dei loro pari ruolo adulti, si sono presentati singolarmente, e hanno portato all’attenzione del sindaco Marco Torriano e del parlamentino balzolese le loro prime proposte. Molti i temi che i ragazzi hanno affrontato nelle loro discussioni interne.

In particolare, è stato sollecitato il richiamo a una maggiore responsabilità da parte dei proprietari di strutture dove sono ancora presenti manufatti in amianto affinchè procedano al corretto smaltimento dello stesso, e in generale il ricorso a strumenti per migliorare il decoro urbano, con particolare attenzione alle aree di gioco e svago.