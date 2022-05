Alessandria - Vicenza: "Salvarsi è l'unica cosa che conta"

ALESSANDRIA - Il messaggio della Nord è virale. Perché "salvarsi non è importante. E' l'unica cosa che conta".

E' la vigilia della gara più importante, quando mancano poco più di 24 ore. "Vogliamo ricordare, a chi sarà sugli spalti in ogni settore, che domani si dovrà andare oltre il solito tifo", Qualcosa in più, "creare quel clima rovente che, spesso, ha lasciato il segno nei giocatori e negli allenatori avversari passati dal Moccagatta negli anni. La palla tra i piedi dei calciatori del Vicenza dovrà scottare, l'arbitro e i guardialinee dovranno sentire la pressione prima di prendere ogni decisione importante".

"Una finale. Con una sentenza per una delle due" Longo: "Portiamo in campo un anno di lavoro. Trasciniamo i tifosi e loro lo faranno con noi"

Perché, i tifosi della Nord, e di tutto lo stadio, lo hanno ben chiaro in mente, "domani dobbiamo essere determinanti. Mantenere questa categoria non è solo importante, è l'unica cosa che conta". Messaggio anche al rettilineo, "la partita si vede tutti in piedi"

Alessandria - Vicenza, solo posti in tribuna Esaurito anche il rettilineo. Nel 'Lane' si lavora per il recupero di Bikel

La squadra si è allenata anche questa mattina: testa solo alla gara, senza ascoltare le voci da Vicenza.

Reggina, ai domiciliari Gallo

Nella giornata di vigilia dell'ultimo turno una notizia extracampo che, però, potrebbe avere ripercussioni anche sulle vicende calcistiche: arrestato, dalla Guardia di Finanza, Luca Gallo, presidente e amministratore unico della Reggina, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma. I reati ipotizzati per Gallo, che è ai domiciliari, sono autoriciclaggio e omesso versamento dell'Iva. Sequestro preventivo, anche di beni per un valore di 11.437.340 euro e di quote di 17 società. Sarebbe emerso un 'reimpiego' sistematico di somme realizzato dall'omesso versamento dell'Iva per acquisire il controllo e la gestione della Reggina.