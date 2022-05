Le rose di Aido per la festa della mamma

ACQUI TERME - In Piazza Italia e sui sagrati delle principali chiese di Acqui Terme domenica ritornano le rose di Aido. Come sempre il Gruppo Comunale “Sergio Piccinin” ha scelto anche un comune del circondario dove proporre il fiore in occasione della festa della mamma: per questa edizione, i volontari saranno a Strevi.

Domenica 8 maggio sarà possibile ricevere da Aido – Associazione Italiana Donatori Organi, tessuti e cellule – una rosa rossa da omaggiare alla propria mamma per la sua Festa, in cambio di un’offerta che andrà a sostegno delle iniziative della campagna “Il percorso del SI” che promuove la donazione organi.

Un’occasione per informarsi circa un gesto d’amore e solidarietà che ogni anno salva quasi 4.000 persone in Italia. Purtroppo circa il doppio restano in lista d’attesa per un trapianto a causa della indisponibilità di reni, polmoni, fegato, cuore. Acquistando la rosa per la Festa della Mamma si aiuterà l’AIDO a sensibilizzare la popolazione che purtroppo, nonostante 40 anni di impegno, resta ancora piuttosto indifferente verso un gesto gratuito, di carità cristiana, che può salvare la vita di tante persone (un donatore può dare nuova vita fino a 7 persone).

In Piazza Italia sarà presente la presidente provinciale, Nadia Biancato, insieme ad altri volontari mentre la vice presidente del Gruppo, Marisa Martini, sarà presso la chiesa di San Francesco. Altri Aidini si troveranno con le loro postazioni al Cristo Redentore, all’Addolorata e alla Pellegrina.

Anche questa iniziativa rientra nel programma per i 40 anni del Gruppo Comunale “Sergio Piccinin” che ha preso il via domenica 1° maggio, in Cattedrale (nella foto), hanno preso ufficialmente il via i festeggiamenti con la celebrazione della messa da parte del vescovo Luigi Testore, alla quale erano presenti gli ultimi soci fondatori, al fianco dei volontari del Gruppo locale guidati da Claudio Miradei, con il sindaco Lorenzo Lucchini, la presidente provinciale Biancato, il vice presidente provinciale Maurizio Molan, i consiglieri provinciali Isabella Sommo e Andrea Bortoloni, i presidenti dei Gruppi comunali di Alessandria, Nicoletta Vivaldi, di Novi Ligure, Giorgio Bottaro e di Valenza, Alessandro De Angelis.

Prossimi appuntamenti in programma il 14 maggio: Acqui ospiterà l’assemblea annuale di Aido Piemonte e alle ore 17,30 sarà inaugurata a Palazzo Robellini la mostra “Aido, il Dono è Vita” con l’esposizione dei quadri di Giorgio Frigo, Carlo Fattori, Serena Baretti, Giò Sesia, Roberto Rizzon, Daniele Zenari, Roberto Orlandi esposti fino a Domenica 29 Maggio 2022, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.