Mountain bike, ad Asti i Cinghiali corrono nonostante la sfortuna

ASTI — Seconda prova della Piemonte Cup 2022 di mountain bike, ad Asti. Gli atleti del team di Novi Ligure I Cinghiali sono arrivati alla gara ben motivati. I primi a presentarsi al via sono stati gli Esordienti del primo anno. A difendere i colori novesi Simone Grenghi, arrivato settimo. Buona la crescita di Luigi Gualco al primo anno di gare in una disciplina molto difficile come il cross country.

Tra gli Allievi primo anno Amedeo Chiapuzzo ha tenuto un buon ritmo per tutta la durata di gara chiudendo in zona punti al venticinquesimo posto. Con lui è sceso in pista anche Jacopo Baccaglini (33esima piazza). Sempre a battagliare nel gruppo dei primi, tra gli Allievi secondo anno, Pietro Moncalvo conquista l’11esima posizione in una gara tiratissima.

Problemi tecnici e cadute hanno invece condizionato le prestazioni di Simone Pichetto (Esordienti secondo anno), Mirco Paveto (Allievi secondo anno) e Nicolò Corte (impegnato nelle Marche per una gara nazionale).

I portacolori novesi avranno modo di rifarsi già domenica prossima in Toscana e alla terza prova della Piemonte Cup a Camino in provincia di Alessandria. I giovanissimi saranno a Rosta (Torino) per il challenge piemontese dell’Mtb Trophy.

Simone Grenghi