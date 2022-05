Alessandria - Vicenza, imponente lo schieramento di forze dell'ordine

In occasione di Alessandria-Vicenza è stato predisposto un importante dispiego di forze dell’ordine, dentro e fuori dallo stadio Moccagatta. All’uscita della curva Nord sono stati schierati i Carabinieri insieme alla Polizia. Molti gli operatori in borghese. Da un punto di vista dell’ordine pubblico, non sono stati rilevati disordini e tifosi alessandrini, al termine della partita - finita 0-1 a favore degli ospiti - sono defluiti normalmente.