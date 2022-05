Alessandria - Vicenza, l'ultimo chilometro della volata

ALESSANDRIA - In piedi sui pedali, fra poche ore scatta l'ultima volata. L'ultima di 38, la più importante, quella che conta di più. "Ci giocheremo 47 anni in una unica serata di maggio, con il Vicenza - scrivono i Supporters 99 - salvo playout naturalmente".

Mesi intensi, che scorrono di nuovo davanti agli occhi di tutti. Mesi in cui i Supporters sono stati sempre presenti, in casa e in trasferta, "abbiamo imparato molto, ma abbiamo anche dato molto". La richiesta, "a tutto lo stadio": "dovrà essere un inferno per l'avversario. Dovremo dare tutti oltre il massimo e il Mocca dovrà essere un'unica Nord. Nessuno, fra i rivali, dovrà, neppure per un attimo, pensare di poter venire a dettare legge al Moccagatta".

E' l'ultimo chilometro, "tra noi e il traguardo c'è, solo, un ultimo ostacolo: abbattiamolo e conquistiamoci ciò che ci spetta".

Cancelli aperti alle 18.30, la società raccomanda di arrivare per tempo. Appello che arriva anche dai Supporters e dalla Nord, anche perché c'è una coreografia da allestire e ognuno avrà una parte, che sarà comunicata all'ingresso, e tutto deve essere pronto per il fischio d'inizio.

Lo slogan, virale? "Tutti uniti per la maglia, vinciamo l'ultima battaglia".

Alessandria - Vicenza, moduli a specchio? Grigi con Corazza e Marconi? Nel Lane Ranocchia e Da Cruz alle spalle di Diaw. Cancelli aperti dalle 18.30

La Lega serie B, intanto, ha comunicato gli orari degli eventuali playout: andata il 12 maggio, ritorno il 20, fischio d'inizio sempre alle 20.30.