Il 6 maggio è la Giornata mondiale dei colori

Oggi, 6 maggio, ricorre la Giornata mondiale dei colori (World Kids Colouring Day) nata nel 2008 e dedicata soprattutto ai bambini, coloro che ne sfruttano la forza emotiva ed esperienziale. La giornata può essere vista come un vero e proprio inno alla vita, un'occasione per ricordare ai piccoli (ma anche agli adulti) quanto i colori possano avere un impatto importante nella quotidianeità e sulla possibilità di esprimersi, dando sfogo alla fantasia e al pensiero in modo universale.

L'importanza dei colori

La scelta di un colore piuttosto che un altro può denotare può rivelare diversi aspetti del nostro carattere o del nostro umore infatti i colori in generale hanno una forte forza comunicativa, dall'arte fino alla vita di tutti i giorni, ad esempio:

il giallo , tonalità calda, è il colore del sole e della luce esprimendo così forza, volontà e buon umore;

, tonalità calda, è il colore del sole e della luce esprimendo così forza, volontà e buon umore; il blu , tonalità fredda, colore del cielo e del mare, è simbolo di calma, equilibrio, armonia;

, tonalità fredda, colore del cielo e del mare, è simbolo di calma, equilibrio, armonia; il rosso , colore del fuoco, è simbolo di energia, passione e azione;

, colore del fuoco, è simbolo di energia, passione e azione; il bianco , che comprende tutti i colori, rappresenta il confine che segna l’inizio della fase vitale;

, che comprende tutti i colori, rappresenta il confine che segna l’inizio della fase vitale; il nero, negazione di tutti i colori, rappresenta la fine della fase vitale.

I colori quando si sfocia nell'età adulta, possono svolgere un esercizio empatico per la propria salute mentale come nella scelta del colore di un vestito da indossare o le tonalità delle pareti di casa. Inoltre, nella medicina non convenzionale, per la stimolazione delle percezioni e mantenere alto l'umore si consiglia un'alimentazione a base di cibi colorati: nella dieta mediterranea, per esempio, i frutti è uno tra gli elementi più nutritivi e che rispetta la ciclicità delle stagioni.