Il sabato al Sociale di Valenza si chiude con una Cenerentola ‘nuova’

VALENZA - Sarà domani l’ultimo appuntamento della rassegna ‘Sabato Pomeriggio in Famiglia’ al Teatro Sociale. A calcare per ultima quest’anno il palco valenzano sarà la compagnia della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino che porterà in scena ‘Cenerentola, Rossini all'Opera’, adatto a partire dai 6 anni. L’inizio è fissato, come sempre, alle 16.30.

La storia ruota intorno a tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Gioachino Rossini, le Parole, cioè il librettista Jacopo Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina che sta facendo le pulizie in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi.

L’ingresso è a 5€ (a partire dal 4°componente della stessa famiglia 3€). La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30. È possibile prenotare contattando l’email biglietteria@valenzateatro.it.