MonFest 22: tutti gli eventi di maggio alla biennale casalese

CASALE - Sarà un mese di maggio ancora ricco di appuntamenti quello a MonFest 2022, la biennale di fotografia casalese curata dal direttore artistico Mariateresa Cerretelli. Accanto alle grandi mostre fotografiche allestite nei luoghi più suggestivi della città (per informazioni approfondite visitare il sito), ci saranno infatti incontri, eventi e laboratori per tutte le età.

Sabato 7 si parte con il ciclo ‘I maestri che vivono nel Piemonte’ che proporrà, alle 15 al Castello del Monferrato, Maria Vittoria Backhaus in una conversazione con Mariateresa Cerretelli e Angelo Ferrillo dal titolo ‘Dalle barricate alla moda, al design. Una lezione di passione, sperimentazione ed estetica’. Domenica 8 è in programma il primo dei due laboratori gratuiti per bambini organizzati in collaborazione con la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Il titolo è ‘Cianotipia. Istruzioni per piccoli’ con il fotografo Angelo Ferrillo. Seguirà a fine mese, il 29 maggio, il workshop ‘Il laboratorio dei sogni’ di Elena Givone. Entrambi gli eventi avranno inizio alle 15. È obbligatoria la prenotazione al 0142444302 o via e-mail a biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it.

Sabato 14 nuovo appuntamento al castello con ‘I maestri che vivono nel Piemonte’: Mariateresa Cerretelli incontrerà alle 17 Guido Harari e Paolo Ranzani per parlare di ‘Ispirazioni a confronto’, che anticipa la grande antologica di Guido Harari in programma alla Mole Vanvitelliana di Ancona dal 1° giugno 2022. Si chiude il mese sabato 28 maggio con un doppio evento: alle 14.30 l’incontro con Enrico Genovesi condotto da Giovanna Calvenzi e alle 17 ancora ‘I maestri che vivono nel Piemonte’ con la conversazione tra Elena Givone e Mariateresa Cerretelli.