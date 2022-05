Novipiù, attenzione alla “mareggiata”

CASALE MONFERRATO – Playoff Novipiù. La squadra di coach Andrea Valentini gioca gara 1 domani, sabato, a Scafati (ore 20.30).

Gara 2 è in programma, sempre al PalaMangano, lunedì sera stesso orario di inizio. Obiettivo, non dichiarato in casa Jbm, vincere una delle due partite per arrivare con vantaggio alle sfide casalinghe. Ma Scafati, che ha dominato il Girone Rosso, è nettamente favorita.

Qui Scafati

Givova del rinnovato (contratto esteso al 2024) coach Alessandro Rossi alla vigilia dei playoff ha rilasciato l’ex Derthona Lorenzo Ambrosin e ingaggiato l’ex Junior Casale David Cournooh (che è retrocesso dalla Serie A con Cremona). Segno delle ambizioni di promozione dei campani. Il capo allenatore: «Comincia un nuovo campionato, si riparte da zero, tutti hanno le stesse possibilità, se non fosse altro per il fattore campo. Rispetto alla Coppa. ci aspettiamo di trovare una squadra diversa. Stavolta Casale avrà Williams e Okeke e. quindi, stiamo studiando le giuste contromisure».

Questa la vigilia dell’ex Derthona Valerio Cucci: «Siamo arrivati ai playoff chiudendo al meglio la regular season con 50 punti e un primo posto che ci ha messi in gran fermento. Non vediamo l’ora di cominciare. Incontreremo avversari forti e preparati, ma siamo pronti ad affrontarli. Non possiamo permetterci di perdere questa serie, dobbiamo dare seguito al lavoro quotidiano che abbiamo svolto con il nostro coach, senza temere nessuno».

Qui Casale

Coach Andrea Valentini parte nella sua analisi proprio dall’innesto di Cournooh nella Givova. “Con Cournooh hanno messo ancora più esperienza e fisicità in un reparto già fornito. Da parte nostra, sarà importante l’impatto sulla partita e come sapremo reggere la loro pressione e adattarci al clima playoff. Grande attenzione sulle palle perse e in ogni possesso, perché con Scafati fare tante perse significa beccarsi una mareggiata, visto che loro sono bravi a correre in contropiede e aprire il campo. Dovremo essere bravi a sopportare la loro fisicità in difesa e il gioco duro che è tipico che i playoff. Obiettivo vincere una gara a Scafati? Obiettivo fare la nostra pallacanestro, capire, imparare e prepararci poi alla gara 3 che giocheremo in casa giovedì. Io sono fiducioso».

Pre partita

GIVOVA SCAFATI - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaMangano, Scafati.

Quando: sabato 7 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Caforio, Chersicla, Grazia.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Nella Jbm assente Luca Valentini. Scafati al completo. Le due formazioni si sono già affrontate lo scorso maggio al PalaTricalle di Chieti in occasione del primo turno delle Final Eight di Coppa Italia. Vittoria di Scafati.