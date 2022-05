Spazio Classica, la prima serata

Tutto pronto per l’edizione 2022 di Spazio Classica, la kermesse musicale organizzata dall’associazione Antithesis in collaborazione con la ditta Lazzarino e Caviglia.

La Sala Santa Maria di via Barone, venerdì 6 maggio, alle ore 21, ospiterà il concerto di apertura, un recital pianistico in collaborazione con l’Associazione Musica d’Oggi, affidato a Silvia Belfiore sulle musiche di Federico Gozzelino, noto compositore formatosi all’ombra del Conservatorio di Alessandria ed autore di numerose opere per pianoforte, quartetto d’archi, orchestra, musica da camera e canto lirico.

Guido Michelone, docente universitario e noto scrittore condurrà l’evento, introducendo gli artisti e partecipando ad una breve intervista all’autore, Federico Gozzelino. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria (al

https://docs.google.com/forms/d/1PwbaPMeqArrd0aVHnc1Yq0rRGnDBJ1FKC2xkw2StM3E/).

Info: 329.5367708