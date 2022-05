40 concerti, 150 artisti, 20 location: torna il Monfrà Jazz Fest

CASALE - Dall’11 giugno all’11 settembre 2022, praticamente senza interruzioni, ritorna a Casale e nel Monferrato il Monfrà Jazz Fest. L’edizione 2022 si annuncia estremamente ricca di appuntamenti: oltre 40 i concerti in cui si alterneranno circa 150 artisti in un ventina di location.

I nomi già confermati del cartellone sono di assoluto rilievo. Tullio de Piscopo sarà a Casale il 22 giugno insieme a Patrizia Conte trio per il compleanno del Monferrato patrimonio dell’Unesco. Ma anche Frubers in The Sky, Swift art project, Mogentale duo Bossa &Samba, Micheal Rosen 5et, Eleonora Strino 4et, Fioravanti Bariton Trio, Joyce Yuille & Concettini 4et, la collaborazione con Big Band Maxentia diretta da Eugenia Canale, Rita Payès duo. Ci saranno anche numerose collaborazioni come il concerto Doc Jazz a Olivola l’8 luglio, dove si esibiranno Monica Fabbrini e Diego Borotti, direttore del Torino Jazz Festival.

Non solo concerti però: la musica farà anche da espediente per proporre eventi come passeggiate musicali, fiabe in jazz, book in jazz e molto altro ancora. Il festival svilupperà inoltre un tema di grande attualità: quello della presenza femminile nel mondo del Jazz.