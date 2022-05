Al Leardi si scopre l'arte contemporanea con il progetto Diderot

CASALE - Al Leardi continuano i progetti collaterali per poter entrare in contatto con l'attualità, anche sotto aspetti differenti. Le classi 3°A, 4°A, e 4°B del corso Turismo ad esempio, come ogni anno, hanno recentemente svolto un approfondimento su tematiche di arte contemporanea in lingua inglese nell’ambito del progetto Diderot 'I speak contemporary'.

In questa edizione la relatrice Ilaria Mercurio, formatrice della fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, ha interagito con gli studenti sull’analisi delle opere di Goshka Macuga, artista polacca, cresciuta sotto il regime comunista e trasferitasi dopo il 1989 in Inghilterra. Gli studenti si sono confrontati sul tema, analizzando poi anche numerose opere dell'artista.