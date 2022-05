Dalì e Dante, il progetto per le scuole fa tappa a Serravalle

SERRAVALLE SCRIVIA — Non poteva non fare tappa a Serravalle Scrivia il nuovo progetto “D’Aliante: dentro DanteDalì” promosso dalla biblioteca di Novi Ligure. La biblioteca di Serravalle ha accolto con grande favore questa opportunità avendo con Dante un’affinità elettiva, sul solco tracciato dal carismatico giovane dantista Andrea Chaves che per anni portò avanti presso di essa un ambizioso progetto di lettura e commento integrale della Divina commedia. L’appuntamento è venerdì 13 maggio alle 17.00.

L’iniziativa, realizzata con i fondi del Ministero della Cultura per la promozione della lettura e la tutela e valorizzazione del patrimonio librario, consiste in una lettura sperimentale e interpretata di alcuni dei canti più belli della Divina Commedia mescolata, a livello immaginifico, con alcune sperimentazioni simboliche del grande artista Salvador Dalì.

Dante e Dalì, in biblioteca la Divina Commedia diventa spettacolo Il progetto coinvolge Novi Ligure, Gavi, Fresonara, Serravalle Scrivia, Cabella Ligure, Voltaggio e Lerma, con gli attori del Teatro del Rimbombo

Quattro attori della compagnia Teatro del Rimbombo s’immergeranno in queste atmosfere sorprendenti per circa un’ora attraverso una performance in grado di coinvolgere un pubblico di diverse fasce di età. Si tratta, quindi, di un progetto condiviso e rivolto agli utenti, ai ragazzi degli istituti scolastici e agli abitanti dei paesi stessi, purtroppo penalizzati, dal punto di vista culturale, dagli ultimi due anni di pandemia.

Il prossimo appuntamento – l’ultimo della rassegna – è in programma venerdì 20 maggio alle 21.00 presso il centro polifunzionale della Lea, a Lerma.