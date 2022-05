A Spigno 'Freestyle Show' con Vanni Oddera, e anche tanto altro...

SPIGNO MONFERRATO - Freestyle acrobatico, agility dog, ippoterapia, falconeria e auto da rally 'old style', il tutto accompagnato da street food e musica dal vivo. Insomma, gli ingredienti per una giornata all'insegna del divertimento e dello stare insieme ci sono davvero tutti.

Venerdì 13, a partire dalle 10.30, allo sferisterio comunale di Spigno Monferrato si terrà la manifestazione organizzata dalla Pro Loco - in collaborazione con il Comune, Anffas Onlus e varie associazioni locali – che vede come attrazione principale il Freestyle Show dello spericolato (ma coi piedi sempre a terra quando si parla di solidarietà) Vanni Oddera.

Insieme alla sua squadra di acrobati su due ruote, il campione ligure si esibirà con i salti e le figure da brivido che lo hanno reso celebre in tutta Italia. Oddera, però, è anche noto per il suo progetto di mototerapia dedicato a bimbi e ragazzi disabili, autistici o con gravi patologie, ai quali il funambolo del motocross regalerà anche questa volta un sorriso e un momento di libertà. «Importante sottolineare che il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto in beneficenza alle associazioni locali impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità motorie o intellettive», spiega Angelo Rubba, presidente della Pro Loco di Spigno.

Nel viale alberato tra corso Roma e i giardini pubblici del paese saranno presenti le bancarelle con prodotti tipici locali e di artigianato. In piazza IV novembre dalle 11 e fino a fine manifestazione saranno operativi un ampio stand di "street food" e un bar, dove sarà possibile ristorarsi con panini assortiti, ravioli fritti, salsiccia alla piastra, patatine fritte, birra, vino e bibite.

Alla sera, prima dell'ultimo spettacolo di freestyle, musica dal vivo con un gruppo tutto al femminile di dieci giovani cantanti emergenti.