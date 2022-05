Domenica il mercatino del riuso: Ciapa Market per gli Amici del Po

CASALE - Tutto era iniziato nel 2018, dall'iniziativa di un gruppo di persone, il gruppo Ciapa Sü e porta a ca’ fondato da Alessandra Accornero. Background eterogenei ma una comune volontà di dare nuova vita alle cose, di promuovere una reale coscienza del riuso e del riciclo, facendo al contempo del bene.

Con un grande passaparola nel 2019 si erano raccolte decine e decine di articoli da regalo e all'Hotel Candiani era stato così organizzato il 'Ciapa Market', un mercatino di vestiti, bigiotteria, giocattoli, arredi e oggettistica in generale, dalla cui vendita, ad offerta libera, l'utile era stato interamente devoluto ad Andos. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, torna domenica prossima, il 15 maggio, una nuova edizione del 'Ciapa Market'.

Si terrà in viale Morozzo san Michele 3, nella sede degli Amici del Po. Proprio all'associazione di volontari sarà devoluto il ricavato delle vendite, per sostenerne le attività di riscoperta, tutela e fruizione del Grande Fiume.

Merce esposta, in attesa di trovare una nuova vita dalle 10 alle 19 in una giornata che prevede anche intrattenimento musicale con Dyno & The Powers.

Per chi volesse donare articoli da mettere in vendita a scopo benefico, fino a venerdì dalle 17 alle 19 di ogni giorno la sede degli Amici del Po è aperta con lo staff di Ciapa Market pronto a ricevere i regali.

Ciapa Sü e porta a ca' si fonda sulla cooperazione e sull'aiuto reciproco. Si propone di far conoscere i piccoli produttori, le attività emergenti o costituite da poco o in difficoltà. Gli artigiani, gli artisti della città o del circondario, gli eventi di beneficenza e a sostegno dei deboli. Nel gruppo si vuole dar voce a chi cerca e offre lavoro, chi ha bisogno una mano in generale.