Ultima occasione per l'edizione primaverile di Ponzano Giardini Aperti

PONZANO - Dopo il weekend del 1 maggio, 'Ponzano in… Giardini Aperti' è pronto per il bis. Il prossimo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 maggio, nel Comune monferrino ritornano gli eventi e le visite a tema primaverile, che chiuderanno ufficialmente quest'edizione di 'Giardini Aperti'.

Sabato il pomeriggio, dalle 16, sarà da trascorrere all’insegna della scoperta delle orchidee selvatiche nell’appuntamento presso il Circolo Ancol di Salabue. L’evento è organizzato in collaborazione con il Parco del Po e di Legambiente nel contesto del progetto LIFEOrchids. Alle 17.30 verrà inaugurato invece il 'Muro del Dialetto', il progetto realizzato nell'ambito della Giornata Nazionale del Dialetto 2022. All’inaugurazione prenderà parte anche il poeta dialettale Paolo Testa.

Domenica 15 maggio invece tornano le aperture dei giardini ponzanesi: questa volta tocca alla Dimora Al Sagittario di Ponzano e alla Villa Larbel di Salabue insieme a, ancora una volta, Villa Il Cedro. I giardini resteranno aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. Alle 9 verrà riproposta anche la camminata 'Di Giardino in Giardino' in collaborazione con Nordic Walking Valcerrina: la partenza sarà da piazza Unità d’Italia alle 9.30 per un tracciato di 8 km che toccherà le varie ville ponzanesi con possibilità di visite ai giardini e partecipazione al successivo pranzo della Pro Loco di Ponzano. La prenotazione è necessaria al numero 339 4188277. Si terrà infine anche la premiazione del contest social 'Madamin che bel Caplin', inaugurato già il 1 maggio scorso. Appuntamento alle 17 presso il giardino di Villa Il Cedro.