Allarme al Cristo: persona priva di sensi in un locale

Allarme ieri sera in corso Acqui, ad Alessandria: un passante ha infatti segnalato alla centrale di Polizia qualcuno privo di sensi all'interno di un esercizio pubblico. Sul posto sono immediatamente intervenuti diversi equipaggi della Sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno trovato nel locale una persona, che hanno poi accertato gestire il locale stesso.

Non si conoscono molti altri particolari e anche gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, ma sembra che il malore sia stato causato da abbondante assunzione di alcolici.

Il soggetto è stato soccorso e trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita.