Anche a Bistagno si torna a fare lezione all'aperto

BISTAGNO - La fase più grave dell'emergenza pandemica sembra ormai alle spalle e anche nelle scuole si sta pian piano tornando alla normalità. Dopo mesi e mesi chiusi in casa in regime di "Dad" oppure in classe ma a debita distanza e con tanto di mascherine, ora per gli studenti è giunto il momento di tornare a riappropriarsi anche degli spazi esterni agli istituti scolastici, come era abitudine prima del 2020 con l'arrivo della primavera. Questo è ciò che sta riguardando anche gli alunni delle scuole di Bistagno, dove da oggi, mercoledì 11, torna il progetto "Scuole all'aperto": i docenti delle scuole elementari e medie potranno svolgere le lezioni nel cortile della Gipsoteca Monteverde, «un luogo sicuro e recintato. Felice che i nostri ragazzi possano studiare respirando un po' d'aria buona», ha dichiarato soddisfatto il sindaco Roberto Vallegra.