Maestri e Orvieto a Musicanovi con il "Concerto italiano"

NOVI LIGURE — Pier Luigi Maestri e Cristina Orvieto saranno i protagonisti del prossimo appuntamento di Musicanovi, la rassegna concertistica organizzata dall’associazione Casella di Novi Ligure. Venerdì 13 maggio, alle 21.00, al Museo dei Campionissimi, risuoneranno le note di Maestri (flauto) e Orvieto (clavicembalo), riuniti nel “Duo Musiké”.

Il programma di sala prevede da Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) la Sonata in sol magg. op. 3 n. 2, da Diogenio Bigaglia (1676-1745) la Sonata in la min., da Benedetto Marcello (1686-1739) la Sonata in re min. op. 2 n. 2, da Arcangelo Corelli (1653-1713) la Sonata in sol magg. op. 5 n. 2, da Francesco Geminiani (1687-1762) la Sonata in mi min. e da Antonio Vivaldi (1687-1741 la Sonata in sol min. op. 13 n. 6 “Il Pastor Fido”.

In occasione del concerto, a partire dalle 20.00, il Museo dei Campionissimi organizza una visita guidata alla mostra "Di segni e miraggi". Costo a persona 7 euro.

"Di segni e miraggi", il grande barocco genovese in mostra a Novi Al Museo dei Campionissimi esposte per la prima volta 39 dipinti e disegni del Seicento genovese provenienti da collezioni private

