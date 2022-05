Questa settimana gli ultimi incontri su Pasolini alla Civica di Casale

CASALE - Ancora due appuntamenti in Biblioteca Civica a Casale con 'Pasolini 100', la serie di quattro incontri a cura di Simone Spoladori dedicati al grande regista nell’anniversario dei cent’anni dalla nascita.

Domani sera, mercoledì 11 maggio, si partirà con 'La trilogia della vita (e della morte)' ricordando gli anni Settanta che si aprono per Pier Paolo Pasolini con tre film tratti da tre grandi classici della letteratura mondiale: il Decameron (1971) da Boccaccio, I racconti di Canterbury (1972) da Chaucer e Il fiore delle Mille e una notte (1974). Nel giugno del 1975 lo stesso regista pubblica una ‘abiura’ della trilogia e avvia il progetto di una trilogia della morte, di cui soltanto Salò viene portato a termine.

Venerdì 13 invece si concluderà con 'L’eredità di Pasolini nel cinema italiano', un incontro in cui ci si soffermerà su come ormai il lavoro del regista costituisca un punto di riferimento irrinunciabile per il cinema e la cultura italiana (e non solo). Le conferenze inizieranno entrambe alle 18 e valgono come iniziativa formativa per gli insegnanti su Piattaforma Sofia. Per informazioni: 0142 444246 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.