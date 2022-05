Referendum 2022: tutti gli aggiornamenti sul sito del Comune di Casale

CASALE - In vista dei referendum del 12 giugno, sul sito del Comune di Casale è disponibile una pagina con tutte le notizie, le informazioni e le novità che man mano si susseguiranno fino al giorno del voto.

È importante ricordare che per gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nonché i familiari con loro conviventi e il personale appartenente alle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali, dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’apposita opzione entro il giorno 11 maggio 2022. Per quanto riguarda invece il voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, la richiesta va inoltrata al Comune entro il 23 maggio 2022. Tutta la modulistica si trova sempre sul sito del Comune.