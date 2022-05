Una domenica in "rosso": corteo di Ferrari sulle colline del vino

RICALDONE - Una sfilata di "testa rossa" per le vie del paese, che intorno alle 11.45 di domenica 15 andrà a confluire nel piazzale della Cantina Tre Secoli, dopo un percorso panoramico di una ventina di chilometri - con la scorta del Ducati Club "Desmo Owners Club" - lungo le colline che collegano Mombaruzzo a Ricaldone. Lo Scuderia Ferrari Club Alessandria farà poi visita al museo 'Luigi Tenco', per concludere con un pranzo in cantina con vista panoramica.

Un'occasione davvero da non perdere per tutti gli appassionati di motori e in particolare per gli amanti delle rosse di Maranello.