Amag Reti Idriche, riammodernato il depuratore di Alessandria-Lobbi

Più efficienza, minor impatto ambientale e un potenziamento che consente ora di trattare i reflui di 6mila persone, rispetto alle precedenti 5mila: è stato riprogettato da Amag Reti Idriche, con una spesa di 914.405,30 euro, il depuratore di Alessandria-Lobbi - costruito negli anni ’70 del secolo scorso - che riceve i reflui dei sobborghi di Castelceriolo, Lobbi, San Giuliano Nuovo e San Giuliano Vecchio ed era autorizzato per trattare 5mila Abitanti Equivalenti.

L’introduzione di norme comunitarie volte all’abbattimento dei nutrienti (azoto e fosforo), i nuovi limiti allo scarico imposti dal D.Lgs. 152/2006, la previsione di nuovi insediamenti hanno reso necessari l’adeguamento e il potenziamento del depuratore.

L’impianto riprogettato ora è in grado di trattare i reflui di 6.000 Abitanti Equivalenti. L’intervento ha puntato anche sull’efficientamento energetico ed economico dei processi, tramite l’utilizzo della tecnologia dei cicli alternati in reattore unico, attualmente estesa a tutti i principali impianti di depurazione gestiti da Amag Reti Idriche.

“La depurazione - ha spiegato Alfonso Conte, amministratore unico di Amag Reti Idriche - è la fase finale del ciclo di gestione delle acque, poco visibile ai cittadini, ma assolutamente fondamentale per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Per questo l'azienda è impegnata in un’opera di ammodernamento e potenziamento degli impianti di depurazione. E lo fa utilizzando tecnologie innovative - come i cicli alternati in reattore unico - mirando al massimo efficientamento energetico. E’ questo il caso del depuratore Alessandria Lobbi, ora in grado di servire 6.000 Abitanti Equivalenti e di reimmettere nei corpi idrici i reflui depurati, secondo le normative più stringenti".

I lavori realizzati e conclusi il 20 aprile?

Realizzazione delle linee di trattamento primario (grigliatura grossolana, grigliatura fine e dissabbiatura)

Installazione di nuove pompe di sollevamento in grado di rispettare le previsioni di legge, anche in caso di forti piogge

Adeguamento della vasca esistente alla tecnologia dei cicli alternati in reattore unico, compresa la ristrutturazione della vasca in cemento armato

Realizzazione di un nuovo bacino di sedimentazione, da affiancare a quello preesistente

Realizzazione della vasca di stabilizzazione areata dei fanghi

Ammodernamento degli impianti tecnologici ed elettrici, compresa l’installazione di un sistema computerizzato di gestione dei cicli depuratori con controllo anche da remoto

Sistemazione recinzione, viabilità interna e illuminazione

Attualmente l’impianto è in funzione nella fase di avviamento ed esercizio provvisorio necessaria per il successivo collaudo finale e per la pratica di Autorizzazione Unica Ambientale.