Dissesto idrogeologico, Vallegra: "Entro fine anno altri interventi"

BISTAGNO - A Bistagno proseguono i lavori di messa in sicurezza delle arterie comunali colpite dal dissesto idrogeologico. Oggi è stata riaperta la strada in regione Gaiasco, grazie all'intervento di asfaltatura portato a termine nella giornata di ieri.

«C'è ancora molto da fare sul territorio a livello di strade. Abbiamo investito parecchio negli ultimi tre anni e lo faremo ancora con fondi dell'ente e contributi ricevuti, tenendo conto di un programma molto preciso», dichiara il sindaco Roberto Vallegra.

Entro la fine dell'anno sono previsti altri interventi, ovvero «la messa in sicurezza del territorio per la diminuzione del rischio idrogeologico, con un progetto di intervento pari a 450mila euro, la pulizia straordinaria del Rio Morra, con un progetto del valore di 15mila euro, la sistemazione delle sponde del Rio Morra in regione Giovisio, con un progetto pari a 10mila euro. Nel mese di Giugno, inoltre, sistemeremo le maggiori criticità sulle strade comunali (buchi, avvallamenti, ecc) con un investimento di 25mila euro circa».