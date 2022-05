I santi di oggi, 12 maggio, sono San Nereo e Achilleo

Vissuti a Roma intorno presumibilmente intorno al 300 Achilleo e Nereo sono soldati addetti al tribunale, incaricati delle esecuzioni capitali e delle torture. In questo contesto hanno modo di rimanere affascinati dallo spirito di sopportazione dei cristiani che loro stessi sottopongono ad atroci supplizi e decidono quindi di abbandonare la vita militare.

Il martirio

Vengono anch'essi condannati a morte per decapitazione sotto Diocleziano. La tradizione li vuole al servizio di Domitilla insieme alla quale saranno dapprima esiliati e poi torturati e uccisi. I loro resti sono conservati sulla via Ardeatina in una basilica costruita in loro memoria. Il primo racconto del loro martirio viene fatto da papa Damaso I, che compone un'iscrizione sepolcrale da far affiggere presso la loro tomba.