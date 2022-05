Il 12 maggio è la Giornata internazionale dell'infermiere

Ricorre oggi, 12 maggio, la Giornata internazionale dell'infermiere. Ogni anno è celebrata al fine di valorizzare il contributo degli infermieri nella società. È stata istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri.

Il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) sceglie ogni anno un tema e distribuisce un kit divulgativo che contiene materiale educativo e informativo. Il tema di quest'anno è "Infermieri, una voce da guidare: investire nell'assistenza infermieristica e rispettare i diritti per garantire la salute globale".

Questa giornata coincide con l'anniversario della nascita di una delle fondatrici dell'infermieristica moderna, Florence Nightingale. Rappresenta un'opportunità per gli infermieri di tutto il mondo, per celebrare la loro professione e per riconoscere il loro contributo contributo e sacrificio. Ciò è particolarmente pertinente oggi, poiché tanti infermieri vivono e lavorano in aree di conflitto, tra cui Ucraina, Yemen, Myanmar, Etiopia, Afghanistan e altrove.

