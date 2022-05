“Rivelazione” Macura. Il premio della Lega

TORTONA – Giornata speciale per JP Macura.

Ieri l’ala della Bertram ha visto ufficializzare il rinnovo biennale che lo lega alla Bertram fino al 2024 e, in tarda serata, ha “ricevuto” il premio della Lega Basket come “Giocatore rivelazione” del campionato.

LBA Awards: Filloy e Macura in corsa Il referendum di Lega Basket tra i tifosi per scegliere i migliori del campionato. Si vota fino all’8 maggio

LBA Awards 2022

I vincitori degli LBA Awards 2022 sono stati annunciati ieri. Le votazioni hanno visto protagonisti i tifosi, i club della Serie A e un gruppo di giornalisti specializzati.

Oltre a JP Macura, riconoscimenti anche per altri giocatori con la sorpresa Germani Brescia in grande evidenza. MvP e Miglior Italiano Amedeo Della Valle (Brescia). Miglior Under22 Matteo Spagnolo (Vanoli Cremona), Miglior Difensore Alessandro Pajola (Virtus Bologna), Miglior Sesto Uomo il virtussino Marco Belinelli (era in corsa anche Ariel Filloy), Rookie dell’anno il bresciano Nazareth Mitrou-Long (per questo premio era in corsa anche Macura), Miglior Allenatore Alessandro Magro (Brescia), Miglior Dirigente Marco De Benedetto (Brescia, ex Junior Casale).

Questo il miglior Quintetto: Andrea Cinciarini (Reggio Emilia), Amedeo Della Valle (Brescia), Kyle Weems (Virtus Bologna), Nicolò Melli (Milano), Tyrique Jones (Pesaro).

I vincitori degli LBA Awards saranno protagonisti di uno show televisivo, trasmesso su Eurosport 2 e Discovery+ in occasione delle finali scudetto, che racconterà il meglio della stagione attraverso le storie personali e sportive di ogni vincitore con clip ed interviste.