Torna Art#together: artisti monferrini uniti contro la guerra

CASALE - Torna Art#together, il progetto no-profit nato nel 2020 organizzato da Smov di Vittoria Oglietti e 111 Lab. in collaborazione con Giovanni Saldì e gli artisti monferrini che hanno donato le proprie opere a favore della raccolta fondi promossa dal Comune di Casale per l’emergenza Covid.

Oggi gli artisti, con le loro importanti opere, si riuniscono con grande entusiasmo per una nuova raccolta fondi destinata a sostenere l’iniziativa dell’Archivescovo Cyril Vasil della Diocesi di Kosice (Slovacchia), per la costruzione di un asilo - scuola per i bambini profughi ucraini.

La grande generosità della città, si è era già mobilitata lo scorso marzo raccogliendo aiuti chr sono poi stati consegnati direttamente alla diocesi di Kosice dal sindaco Federico Riboldi, da monsignor Francesco Mancinelli, Rettore del Santuario di Crea e collegamento con la Eparchia slovacca, insieme agli Amici del Po, alla Misericordia e ad alcuni volontari.

Le opere di Art#together, saranno in esposizione da domani, 13 maggio, fino al 20 giugno, all’ingresso del primo piano del Comune di Casale e saranno acquistabili tramite donazione sulla pagina Facebook ‘art.together.casalemonferrato’, dove si troveranno tutte le informative per poter partecipare all’iniziativa benefica e donare così un nuovo sorriso ai bambini e alle loro mamme che ritroveranno una vita in una comunità pronta ad accoglierli.

Il progetto patrocinato dal Comune di Casale in collaborazione con il Santuario di Crea, organizzato da Smov Comunicazione ed eventi, vede la partecipazione di numerosi artisti: Emilaino Cavalli, Fernanda Core, Nadiaanna Crosignani, Giuliana D’Adda, Albina Dealessi, Paolo Deandrea, Iris Devasini, Anna Galli, Daniele Lesti, Renato Luparia, Cate Maggia, Gigi Marini, Paolo Novelli, Mattia Pallanza, Piergiorgio Panelli, Ambra Pegorari, Fernanda Pessina, John Sale, Maria Pia Talio, Bona Tolotti.