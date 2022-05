Domenica scorsa la giornata dedicata a scoprire la Croce Rossa Italiana

CASALE - Domenica scorsa si è svolto l’evento ‘Una giornata con la CRI’ in piazza Castello a Casale, per festeggiare la Giornata Mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

È stata un’occasione per far conoscere tutte le attività svolte dall’associazione. Non solo infatti c’erano i rappresentati del Comitato casalese, ma anche di quelli di Alessandria, Crescentino, Cassine, Ivrea, Moncalieri, Oleggio, Torino, Tortona e Valenza.

Tra le iniziative presentate c’erano la formazione sul Primo Soccorso e il Mass Training a cui hanno partecipato attivamente diverse società sportive del territorio come la JB Monferrato, la P.G.S. Ardor, la Junior Volley, la Canottieri Casale e la Na Ka Ryu Casale. Erano presenti rappresentanti e mezzi dei vari nuclei di soccorso, come gli Opsa (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua), Smts (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) e il 2° Nucleo di Bonifica e Decontaminazione del Corpo Militare Volontario, che ha eseguito delle esercitazioni dimostrative. Inoltre, hanno partecipato le infermiere volontarie che si sono occupate dei test generici sulla salute (misurazione pressione e glicemia) e della parte sanitaria delle donazioni di sangue avvenute sull’Autoemoteca.