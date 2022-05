StrAlessandria, la città corre per molti traguardi

ALESSANDRIA - Il giorno più atteso è arrivato.

La StrAlessandria torna 'a casa', la sera del secondo venerdì di maggio e in piazza della Libertà, che è stato sempre il cuore della grande corsa della città.

Oggi saranno almeno tremila al via, ma il numero è destinato a crescere, perché nella sede dell'Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo, in via Dossena, e al banchetto sotto i portici del Comune, ci si può iscrivere fino a pochi minuti prima del via. La maglietta costa 7 euro. "Vogliamo realizzare un evento che vi renda felici, vi faccia sorridere e divertire" è il claim di Ics, che guida l'organizzazione. Anche di Denise Bistolfi: il suo logo per l'edizione numero 26, quella del suo 'debutto', è una esplosione di colori che rallegra, coinvolge e unisce gli obiettivi, i progetti che, tutti, possono contribuire a realizzare, in città e a migliaia di chilometri, in Mozambico.

I due progetti

Una corsa con molte dediche: a Jean Franco Formiga, studente dell'Istituto superiore Saluzzo - Plana e volontario Ics, che resta un riferimento prezioso per ex compagni e amici. Ma anche ad Aldo Di Virgilio, l'idraulico morto il 19 aprile in un incidente stradale: il fratello Marco e la sorella Maria Grazia hanno creato un gruppo, sulla maglietta, personalizzata una scritta, "Chi ti ha conosciuto, ti ha amato. Grazie Aldo Di Virgilio", e saranno in 150 a indossarla.

I progetti da finanziare sono due: in città per il decoro delle aree verdi, anche nelle scuole, coinvolgendo studenti e detenuti, in permesso retribuito, che si prenderanno cura di questi spazi. In Mozambico, nel villaggio di Mitava, per ristrutturazione la scuola nata grazie a due precedenti edizioni della StrAlessandria, frequentata da oltre 700 bambini e bambine, per i quali l'istruzione è la strada per una migliore qualità della vita.

C'è, poi, una terza 'mission', che è scritta anche sul retro delle tshirt. "Le loro idee camminano sulle nostre gambe", perché anche Libera, di cui Ics fa parte, entra nella grande squadra della StrAlessandria e oggi sarà anche una occasione per ricordare i 30 anni delle stragi di Capaci e via D'Amelio.

I cinque chilometri

Piazza della Libertà si animerà molto prima del via, con gli stand di associazioni e partner. "Una piazza Strasolidale, che si accende in questa serata particolare".

Il via, lato Poste, sarà alle 20.20 per la competitiva. Poi toccherà ai Bersaglieri della sezione 'Franchini' e, alle 20.30, a gruppi, scuole, compagnie di amici, a chi correrà e a chi la farà al passo. Cinque chilometri complessivi, passando da via Dante, corso Lamarmora, corso 100 Cannoni, via Cavour, ancora piazza della Libertà (lato Municipio), via dei Martiri, piazzetta della Lega, corso Roma, corso Crimea, via Gramsci, piazza Turati, piazza Carducci, corso Virginia Marini, via Casale, lungotanaro San Martino, ponte Meier, percorso nei due sensi, lungotanaro Solferino, via Gentilini, corso Monferrato, via e piazza Santa Maria di Castello, via Guasco e traguardo in piazza della Libertà.

Dove, sul palco, saliranno vincitori e piazzati, i gruppi, alcuni ospiti a sorpresa. Presentati dal 'prof' Sandro Marenco.