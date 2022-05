Balzola: ecco la palestra all'aperto per grandi e piccoli sportivi

BALZOLA - Grossa novità per i giovani (e meno giovani) sportivi di Balzola: in viale Forlanini è stata infatti installata una vera e propria palestra all'aperto che mette a disposizione della cittadinanza una linea di attrezzi da outdoor fitness.

In questo modo, genitori e figli potranno fare attività fisica insieme valorizzando l'area verde (altrimenti poco frequentata) con attrezzature non invasive che si collocano coerentemente nell’ambiente circostante.

«Sono attrezzi che non richiedono elettricità, quindi sono a impatto zero, e ci sono tutti i benefici di fare attività all’aperto - spiegano dall'amministrazione comunale - Il nostro intento è che se ne usufruisca per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta o per affrontare un’intensa sessione di allenamenti, in modo che il luogo possa diventare un punto di riferimento e di aggregazione per molti. Quindi vogliamo offrire ai nostri concittadini un’esperienza di fitness divertente e salutare che possa essere svolta all’aria aperta, a stretto contatto con la natura e che possa rafforzare i legami sociali e generazionali».