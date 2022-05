For.Al di Valenza: un'ex allieva selezionata per 'Una scuola un lavoro'

VALENZA - Grande soddisfazione negli ambienti della sede For.Al ‘Vincenzo Melchiorre’ di Valenza per i brillanti risultati ottenuti da un’ex allieva che ha concluso lo scorso anno il percorso formativo con il conseguimento del diploma di Tecnico specializzato in progettazione orafa.

Alessia Ravasio, 23enne di origini bergamasche, dopo aver conseguito la laurea triennale in Filosofia ha infatti coltivato la sua innata passione per la progettazione, il lavoro manuale e i dettagli; e proprio la sua formazione filosofica coltivata nel percorso universitario l’ha spinta a voler veicolare pensieri e immagini attraverso la materia unica e preziosa che dà forma al gioiello.

Ha iniziato così il suo viaggio nel mondo della gioielleria, tra i banchi orafi del For.al di Valenza e dopo una breve esperienza come incastonatrice di pietre preziose, è stata selezionata per il progetto ‘Una Scuola, un Lavoro’ della Fondazione Cologni, grazie al quale sta svolgendo un tirocinio di sei mesi nel laboratorio orafo dell’azienda valenzana Lombardi Massimo & C., scrigno del saper fare tipico dell’alta gioielleria.

L’allieva, sotto la guida esperta di Emanuela Burgener e del resto della famiglia, ha quotidianamente la possibilità di formarsi come orafa a tutto tondo: dal disegno alla scelta delle pietre, dalla costruzione al banchetto fino alla fotografia, Alessia sta assorbendo i valori propri dell’artigianato e della tradizione e sta imparando a coniugarli con il mondo contemporaneo.

«È una grande soddisfazione per la nostra agenzia formativa - commentano all’unisono il presidente di For.Al, Alessandro Traverso, e il direttore generale Veronica Porro - accogliere giovani ricchi di talento, interessi e spirito di iniziativa, elementi imprescindibili per una buona formazione dei maestri orafi del futuro».