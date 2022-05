Il Santo di oggi, 14 maggio, è San Mattia

Apostolo - Patrono degli ingegneri e dei macellai

La vita del Santo

Mattia è uno dei settantadue discepoli di Gesù Cristo, cresciuto alla sua scuola, e testimone dei suoi prodigi. Salito Gesù al cielo, Mattia rimane nel cenacolo in unione di preghiere con gli Apostoli, in attesa dello Spirito Santo.

Dovendosi eleggere un altro apostolo al posto di Giuda, furono presentati agli Apostoli due discepoli: Giuseppe soprannominato il Giusto, e Mattia. Si venne a un sorteggio che indicò Mattia: fu così aggregato agli altri undici Apostoli. Fu questa la prima elezione a dignità ecclesiastica.

Mattia accetta quella carica e rimane nel cenacolo in compagnia degli altri Apostoli fino al fortunato giorno in cui lo Spirito Santo scende dal cielo a portare i suoi doni.

San Mattia diffonde la fede in Etiopia. Da quel momento consacra l’intera vita alla predicazione della dottrina della salute eterna. Non si sa con precisione per quanti anni abbia predicato ma è certo che fu fedele al suo apostolato e che coronò le sue virtù e il suo zelo col martirio. Fu ucciso a Sebastopoli per opera dei Giudei e le sue reliquie, molto venerate, si conservano, parte a Treviri nella Germania e parte in Santa Maria Maggiore a Roma.

Le reliquie di Mattia sono contenute in un’arca marmorea nel transetto dalla basilica di Santa Giustina a Padova, a poca distanza dall’arca dell’evangelista san Luca.