Memorial Day Cristian Zucconi, la solidarietà corre forte

BASSIGNANA - Le parole d'ordine, per Andrea Zucconi e il comitato del Memorial Day Cristian Zucconi, sono, soprattutto, beneficienza e solidarietà. Ma anche, come sottolinea il dirigente scolastico Maurizio Carandini, memoria, perché il ricordo è forza per il presente e il futuro, con gesti per tutta la comunità.

E' il giorno dei bilanci: nelle prime tre edizioni sono stati raccolti 37mila e 500 euro, tutto 'restituito' al paese. Con il contributo all'Avis per l'acquisto di una vettura per le persone con difficoltà e non autosufficienti, lo sviluppo del parco giochi dell'asilo, lavagne interattive per la scuola primaria ("ora una in ogni classe"), deambulatori, carrozzina, carrello per i medicinali per la casa di riposo 'Muzio Cortese', a cui sono stati donati anche tre smart Tv e altrettanti tablet, soprattutto è stata installata la rete wifi e un centralino telefonico. "Completare la digitalizzazione della residenza per anziani è uno degli obiettivi della quarta edizione, il 3 e 4 settembre, ma anche interventi per l'ospedale infantile di Alessandria e per aiuti, d'intesa con il Comune, per le fasce più fragili della popolazione".

Ci saranno novità per il quarto Memorial, "avremo prototipi, auto da rally e da corsa, ma anche un elicottero e pure le macchine da kart cross con il giovanissimo Matteo Bernini".