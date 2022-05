Dossena, oro europeo sui 5 chilometri

GROSSETO - "Super happy". Davvero molto felice, Franco Dossena: è lui il campione europeo master sui 5 chilometri 'no stadia', su strada.

Sono felici anche all'Atletica Novese, la sua società, che aggiunge un altro grande alloro al palmares nella stagione del 50° di fondazione.

Dossena ci ha creduto, non ha smesso di allenarsi durante la pandemia, vissuta negli Stati Uniti, dove vive il figlio: ha anche vinto molto negli States, dove è diventato molto popolare, sempre indossando la canotta della sua squadra, quella di Novi. E a Grosseto, in gara rappresentanti di 30 nazioni, ha coronato il sogno di un grande risultato internazionale.

Partenza unificata per Sm65 e categoria superiori: Dossena vince la Sm75, 21'48'' il suo crono, con un margine netto. "Appena rientrato in Italia dagli Stati Uniti - raccontano i dirigenti della Novese - Franco ha messo nel mirino la rassegna continentale e si è preparato con determinazione, curando ogni dettaglio, come è nel suo stile, studiando anche gli avversari".

Oltre all'oro, anche il nuovo primato italiano sulla distanza, ritoccando di un minuto e mezzo quello stabilito da Otello Galeazzi a Pieve di Soligo nel 2021 (23'09'').

Bocchio nella top 30

Prima maglia azzurra per l'alessandrino Mario Bocchio (nella foto), anche lui Atletica Novese, negli Sm50, la categoria più affollata. Gara in rimonta, che chiude in 22'28'', al 27° posto, con i complimenti anche di un master d'eccezione come Vincenzo La Camera.