Incidente frontale a Bosco Marengo: grave un giovane

BOSCO MARENGO - Grave incidente automobilistico alle 7 di questa mattina a Bosco Marengo. L'impatto, un frontale, ha interessato due automobili. Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Meno grave l'altro ferito, la cui età al momento non è nota: è stato soccorso e condotto in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure.