ALESSANDRIA - Stasera, lunedì, alle ore 20.30, al Dlf di Alessandria, si parlerà di economia e lavoro. All'incontro, organizzato dalla Lega, parteciperanno il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, gli onorevoli Riccardo Molinari e Claudio Borghi e il senatore Alberto Bagnai.

In chiave preelettorale, sempre in casa Lega, attesa per il leader Matteo Salvini La Lega ha in caldo Matteo Salvini, che arriverà il 26 o il 27 maggio.

In arrivo

Il centrodestra, inoltre, annuncia Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia e Silvio Berlusconi: l’ex premier sarà sabato 4 giugno, al Teatro Alessandrino. Il 4 dovrebbe arrivare anche Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia, mentre ItalExit per il pomeriggio del 28 attende Gianluigi Paragone.



Per il Pd, che ha ospitato Chiara Foglietta, assessore di Torino, il 22 ci sarà Stefano Bonacini, presidente della Regione Emilia Romagna; il 26 toccherà al segretario del partito, Enrico Letta. Quasi certa anche la presenza del ministro Andrea Orlando, per sostenere Giorgio Abonante.